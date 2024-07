La rosa della vendetta | anticipazione del tredicesimo episodio in onda questa sera 12 luglio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 luglio 2024) La nuova puntata de “La” è in programma, venerdì 12, su Canale 5 alle 21:20, in diretta streaming oppure on demand su Mediaseti Infinity. Per chi non riesce ad aspettare ecco le principali anticipazioni di quello che succederà. La: le anticipazioni Armagan fa una scoperta sconvolgente: Gulcemal in realtà è suo fratello, ma crede erroneamente che abbiano lo stesso padre, cosa che crea ulteriore scompiglio nelle dinamiche familiari. Zafer, insieme ad Emrullah, costringe Armagan a salire su un’auto per portarlo all’aeroporto e spedirlo con un volo a Londra. Intanto Gulcemal e Vefa raccolgono l’allarme di Deva e scoprono dove Zafer la tiene nascosta. Gli uomini di Zafer pensano che Deva sia morta, poiché non si riprende, quindi decidono di seppellirla, ma proprio in quel momento arrivano Gulcemal e Vefa che le salvano la vita.