La morte della stampa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’altro giorno il Corriere.it titolava: “Biden farnetica: Io sono la prima donna di colore vicepresidente”. Si scopre adesso che farnetica? Io lo sapevo da due anni. Olivio Lusetti via email Gentile lettore, mica solo il Corriere: è tutta l’informazione occidentale che cercava di nascondere la verità. Il New York Times stipendia 3mila giornalisti e nessuno si era accorto di nulla? In Europa abbiamo più di 100mila giornalisti, presunti cani da guardiademocrazia, e nessuno vedeva? E guai a chiedere: “Scusate, ma Biden è rimbambito?” No, per carità. L’abbiamo visto che andava a farfalle, stringeva la mano a persone che non c’erano e un’assistente lo portava via per il gomito? Illusioni ottiche, immagini fuori contesto. Biden in comizio leggeva sul gobbo elettronico anche le istruzioni, tipo “Qui fare pausa” o “Ripetere l’ultima parola con forza”? Solo una distrazione.