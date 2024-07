La Florio | Morata il centravanti giusto per il Milan Su Immobile…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roberto La, procuratore sportivo e intermediario, in esclusiva ai nostri microfoni: “E’ un peccato vedere le big con davvero pochi italiani”. Manca poco più di un mese alla partenza del campionato e tutte le squadre sono al lavoro per completare il prima possibile la rosa. Ad oggi Napoli e Juventus sono stati i club più attivi. L’Inter ha puntellato alcuni ruoli (ancora mancano almeno due colpi), le altre big sembrano essere in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Alvaro– cityrumors.it – foto LapresseDelle ultime voci di calciomercato e anche di alcune trattative in via di definizione ne abbiamo parlato in esclusiva con Roberto La, intermediario ed ex agente di Tonali ed El Shaarawy. La: “Mi aspettavo l’addio di Immobile” Immobile – cityrumors.