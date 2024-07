La chiama con il nome di un’altra durante il sesso | lei gli mozza il pene

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) A Baguio City, nelle Filippine, si è consumato un dramma che sembra uscito da un film dell’orrore. Una donna di 55 anni, accecata dalla gelosia, ha compiuto un gesto estremo. Il marito ha pronunciato ildidonnaun momento intimo, scatenando la furia della moglie. La donna ha aspettato che il marito si addormentasse per poi mutilarlo con un coltello da cucina lungo 25 centimetri.Leggi anche: Rissa in campo in Brasile, poliziotto spara alla gamba di un portiere. Il club accusa: “Atto criminale” Le urla disperate dell’uomo hanno allertato i vicini, che sono subito accorsi in suo aiuto. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo ha ricevuto cure immediate, ma i medici non sono riusciti a riattaccare l’organo mutilato. La polizia di Baguio City ha arrestato la donna, che non ha tentato di fuggire e ha confessato il suo gesto.