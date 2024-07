Juve il Leicester fa tentennare per Soulè | 30 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Torino, 12 luglio 2024 – Matiasil possibile cardine del mercatontino. I tifosi lo adorano, Thiago Motta lo apprezza, ma sulla base delle offerte che arriveranno Cristiano Giuntoli potrebbe scegliere di cederlo. L’argentino piace per qualità tecniche, capacità di relazionarsi in campo con i compagni, dialogare con il pallone tra i piedi, ma il mercato incombe e per questa estate all’insegna della sostenibilità una offerta importante potrebbe convincere Giuntoli.e 30Il tridente Yldiz, Vlahovic,è una buona opzione, a cui aggiungere ovviamente Sancho, che è il primo obiettivo, ma la possibilità che uno dei tre possa uscire c’è. Non il polacco o il serbo, ma l’argentino. A Motta piace e l’idea di lavorarci assieme lo stuzzica, ma Giuntoli deve guardare al bilancio e deve aumentare il suo budget con le plusvalenze, a maggior ragione per arrivare a Teun Koopmeiners che continua a costare 60