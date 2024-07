Inter anche Poste Italiane celebra lo scudetto | dedicato un francobollo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’continua ad essere omaggiata per la conquista del ventesimo. A farlo adesso è, con l’emissione di uno specialissimocreato ad hoc. RICONOSCIMENTO – Mentre l’si prepara a presentare la nuova stagione alle porte, sono ancora in corso lezioni per il trionfale successo raggiunto nell’ultima. A riservare un altro riconoscimento alla squadra campione d’Italia, questa volta, è, che ha emesso unproprio alla vittoria del ventesimo. La notizia è stata lanciata direttamente dal portale d’informazione dell’azienda italiana, che informa dell’emissione del, dal valore di 1,25 euro, appartenente alla serie tematica “lo Sport”. La tiratura è di 540 mila esemplari di francobolli e 150 mila foglietti.