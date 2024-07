Il precedente Eagleton | quando il senatore democratico rinunciò alla corsa alla vicepresidenza degli Usa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Se davvero Joe Biden dovesse rinunciareper il secondo mandatoCasa Bianca nonostante la vittoria nelle primarie, ci troveremmo di fronte a un fatto che sconvolgerebbe senza dubbio i democratici, talmente rilevante quanto insolito da non avere precedenti. L’unico episodio paragonabile all’ipotetico ritiro di Biden risale al 1972,i democratici dovettero ritirare din piena campagna elettorale non il candidato presidente – all’epoca George McGovern – ma il suo vice, Thomas. McGovern, contrarioguerra in Vietnam, favorevole all’aborto e a depenalizzare la marijuana, era visto come un candidato di sinistra molto amato dai giovani, ma nonostante le idee chiare la sua campagna elettorale contro il presidente Nixon fu caratterizzata da diversi problemi che la fecero letteralmente naufragare.