Francia i sindacati minacciano Macron | Un premier di sinistra o blocchiamo le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laribolle. Dopo la desistenza nazionale per bloccare il Rn, ora è il tempo di fare il governo e perarrivano le grane di trovare un difficile equilibrio tra il Fronte popolare, Ensemble ed i repubblicani. Ma lanon demorde e chiede l’incarico del primo ministro, con il rischio di bloccare il Paese in concomitanza delleche inizieranno il 26 luglio. Iproclamano lo sciopero per il 18 luglio Gli cheminots, i combattivi ferrovieri rappresentati dalla Cgt, hanno indetto un corteo preventivo davanti all’Assemblée, e manifestazioni nelle prefetture. Il giorno X è il 18 luglio, quando l’Assemblée aprirà ufficialmente i battenti con la nomina della presidenza e la formazione dei gruppi. Idi estremaesigono, “il rispetto delle urne”.