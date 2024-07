Fedez | nella notte arriva la replica di Amedeo Venza e spunta il nome di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)risponde alle accuse sue il caso della foto in ospedale. L’esperto di gossip si espone anche su«Una brutta pagina di storia del web«. Sono queste le parole che fanno da apripista alladi, l’esperto di gossip che durante le prime ore della giornata di giovedì 11 luglio pubblica su Instagram il suo pensiero circa il “caso”e la discussa foto scattata dal rapper al San Raffaele dopo la corsa d’urgenza in ospedale. L’ACCADUTO: LITE 2.0 TRA«Neanche foste in terapia intensiva diventate ridicoli», scrivevariferendosi ae alla foto pubblicata dal rapper. Ed è proprio da questo contenuto che nasce una lite virtuale tra i due, perché stavolta, Federico Lucia, non le manda a dire e in men che non si dica le parole dell’esperto di gossip vengono rese note dal cantante attraverso il suo profilo social da milioni di Followers.