Ex Ilva arriva l’ok della Commissione Ue al prestito ponte da 320 milioni per tenere in piedi l’azienda dopo il commissariamento

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricevuto il via liberaEuropea aldi 320di euro per Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. “La lettera – fa sapere il dicastero guidato da Adolfo Urso – esprime una valutazione positiva sui termini del, che prevede un tasso di interesse annuo dell’11,6%. Questa conferma attesta la validità del piano industriale elaborato dalla gestione commissariale e la capacità deldi restituire la somma in tempi congrui e senza configurarsi come aiuto di Stato“. Intanto nei giorni scorsi il ministro Adolfo Urso ha ufficializzato l’interessamento per il siderurgico di quattro gruppi esteri: le indiane Vulcan Green Steel e Steel Mont, il gruppo ucraino-olandese Metinvest e un quarto pretendente canadese.