Chi è e quanto guadagna Fulvio Marino? Dove si trova il suo forno?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024)è diventato una figura centrale nel panorama televisivo italiano grazie alla sua passione per la panificazione e le sue apparizioni in programmi di cucina. La sua carriera, iniziata nel mulino di famiglia, lo ha portato a diventare un divulgatore di successo e un volto noto della TV, con un seguito crescente sui social media. In questo articolo, esploreremo chi èsiil suo. Chi èè nato l’8 maggio 1985 nelle Langhe piemontesi e si è laureato in Scienze della Comunicazione. Ha iniziato la sua carriera come divulgatore ed esperto di cereali e arte molitoria, lavorando per il mulino di famiglia, il Mulino, e per Eataly,è responsabile delle panetterie in tutto il mondo.