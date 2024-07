Calciomercato Udinese il ritorno di Sanchez fa sognare i tifosi | le condizioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) A volte ritornano. Alexise l’non sono mai stati così vicini dall’addio nel 2011 con destinazione Barcellona. Poi Arsenal, Manchester United, Inter, Marsiglia e nuovamente Inter. In mezzo 2 Scudetti, svariati titoli al Barcellona, due Copa America con il Cile. “El nino maravilla” è diventato uomo e potrebbe ritornare a Udine, casa sua per 3 anni, nella quale ha lasciato dei bei ricordi. Certo, con 36 anni da compiere a dicembre, Alexisnon è più il funambolico giovane talento visto nella scorsa decade in maglia bianconera, ma un attaccante esperto e utile nella lotta salvezza. L’attaccante cileno si è svincolato dall’Inter e arriverebbe a parametro zero, si lavora sull’ingaggio: un Marsiglia bis o un club che gioca le coppe potrebbe offrire sicuramente di più.