Buongiorno è arrivato a Villa Stuart | Sono carico poi la rivelazione su Conte VIDEO

(Di venerdì 12 luglio 2024) Alessandroper le visite mediche di rito col Napoli: il giocatore ha anche rilasciato delle parole per i tifosi. Il colpo dell’estate napoletana è approdato aper le visite mediche: Alessandroè pronto a firmare con il Napoli. Il difensore arriva dal Torino per una somma intorno ai 35 milioni di euro più bonus e rinforzerà decisamente il reparto difensivo, il quale necessitava urgentemente di interventi dopo i numeri da incubo dell’ultima stagione.è approdato ieri sera a Roma, per poi arrivare stamattina aper le visite mediche. Il giocatore ha subito espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura ai tifosi e agli addetti ai lavori lì presenti.