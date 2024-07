Transizione 5 0 e incentivi alle imprese | il 17 luglio seminario nell’ambito del progetto M I A Lombardia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) ConfartigianatoBergamo, in collaborazione con Confartigianato, organizza per mercoledì 1718 nell’Auditorium ‘Calegari’ della sede di via Torretta 12 a Bergamo, ilgratuito ‘PIANO5.0. Gliper la sfida green e digitale delle’. L’obiettivo è illustrarecome cogliere la grande opportunità prevista dal Piano ‘5.0’, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha stanziato circa 13 miliardi di euro nel biennio 2024-2025 sotto forma di credito d’imposta, per incentivare investimenti in tecnologie digitali, energie rinnovabili e formazione. L’incontro è promossodelM.I.A.Manufacturing Innovation Alliance), European Digital Innovation Hub riconosciuto dalla Commissione Europea; si sostanzia in uncofinanziato e supportato dai fondi del PNRR che promuove un approccio all’innovazione digitale su misura, attraverso l’erogazione di una gamma di servizi di digitalizzazioneaziende lombarde.