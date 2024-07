Tim senza la rete piace a mercati e agenzie di rating

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) La nuova vita di Tim è iniziata.la, venduta alla cordata Kkr-Tesoro, il gruppo telefonico guidato da Pietro Labriola, architetto dell’operazione, èdubbio più agile nella sua corsa alla competitività in un mercato, quello delle telecomunicazioni, tra i più saturi del mondo. A inizio mese Tim ha perfezionato la cessione dell’infrastruttura difissa e delle attività wholesale al consorzio che fa capo al fondo americano Kkr a un valore di 18,8 miliardi di euro (che possono salire a 22 miliardi al verificarsi di alcune condizioni). Tim con quest’operazione riduce il proprio indebitamento finanziario netto di 13,8 miliardi di euro. Ulteriori dettagli sulla cessione dellaarriveranno in occasione della conference call di presentazione dei risultati preliminari del secondo trimestre 2024, in agenda il prossimo 1 agosto.