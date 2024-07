Senza sponsor e costi lievitati Facciamo squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Abbiamo cercato di resistere in questi anni perché isono decisamente aumentati e abbiamo invocato l’arrivo di, ossia di aziende ferraresi che ci tenessero a preservare la manifestazione. Ma purtroppo non è successo. Non è normale che per realizzare questa manifestazione serva ottenere un fido in banca". La presidente del Buskers Festival, Rebecca Bottoni (foto), spiega le ragioni della nuova formula con l’ingresso a pagamento a 8 euro e gli artisti concentrati in Corso Ercole d’Este. Aggiunge: "Un pubblico interessato non si fa certo scoraggiare da 8 euro. Quanto costa, ad esempio, un aperitivo? Ecco gli 8 euro mi sembrano un prezzo equo per partecipare a un evento come i Buskers che ci invidia tutta Europa. Inoltre i festival come il nostro sono tutti a pagamento".