Reggia di Caserta il complesso Vanvitelliano finalista del premio City’Scape Award

(Di giovedì 11 luglio 2024). Il giorno 8 luglio si sono conclusi i lavori della Giuria che si è riunita per la valutazione dei progetti candidati al prestigioso2024. Ladiè risultatatra i 242 progetti candidati nella sezione relativa a parchi e giardini storici, con il Piano di conservazione e gestione programmata del Parco reale delladi, i due interventi relativi alla riqualificazione della Via d’Acqua attraverso l’intervento di rinnovo integrale del primo filare dei lecci, e la gestione sostenibile delle praterie ai fini del contributo alla biodiversità. “Questa notizia gratifica l’impegno di noi tutti”, dichiara il Direttore delladiTiziana Maffei, “ma soprattutto costituisce un significativo riconoscimento allavoro del Servizio Salvaguardia e Valorizzazione del Parco reale in collaborazione con il dipartimento DISTAL dell’Università di Bologna e del dipartimento DIA dell’Università Federico II di Napoli, della ditta Royal e di tutta la squadra che opera per la riqualificazione del patrimonio vegetale.