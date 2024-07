Qui Monza Szczesny e altri tre per il post Di Gregorio Galliani ora sceglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ora che il “DiGre”, così lo chiamavano i tifosi, si è trasferito alla Juventus, resta vacante il ruolo di portiere nel. Quasi sicuramente tornerà Alessio Cragno, in prestito al Sassuolo, ma la sensazione è che mister Nesta voglia prendere un altro estremo difensore. In cassa ci sono 20 milioni arrivati da Torino, un gruzzoletto con il quale Adrianodeve trovare il nuovo numero uno. Sono diverse le strade che si potrebbero percorrere. In lizza ci sono Montipò, Audero, Gollini e nei tifosi delc’è il sogno Wojciech, in uscita dalla Juventus dopo l’arrivo proprio di Di. Gli ostacoli sono molteplici, per prima cosa l’ingaggio: il portiere della Nazionale polacca guadagna più di sei milioni a stagione. E poi attenzione alle sirene arabe pronte a ricopriredi petrodollari.