Promozione Vigor Castelfidardo ecco il ritorno di Mattia Perna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il terzino classe 1990 tornerà nella città della fisarmonica dopo i due anni da protagonista alla Filottranese, 11 luglio 2024 –tornerà a essere un giocatore della. Il terzino classe 1990, dopo due stagioni alla Filottranese, torna nella squadra in cui ha giocato tra il 2017-2018 e il 2021-2022, con l’apice rappresentato dal salto indel 2018-2019. Cresciuto nel settore giovanile del Portorecanati, nel 2010-2011 è passato alla Real Porto, in Seconda Categoria. La vera svolta della carriera, però, arriva nel 2011-2012, quando passa al Villa Musone: resta tra Recanati e Loreto per sei stagioni ed è protagonista delle due promozioni dalla Seconda Categoria allatra il 2012 e il 2014.