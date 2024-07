Prime Day Amazon | tantissime offerte sui prodotti ECOVACS

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per gli amanti della pulizia intelligente,annuncia grandi, con sconti fino al 45% sulle sue ultime novità in occasione delDaySolo il 16 e 17 luglio, sul negoziodi, una serie disarà disponibile a prezzi ribassati, incluse le ultime famiglie lanciate a giugno. Tra tutti i modelli disponibili in promozione troverete: DEEBOT T30 OMNI e T30 PRO OMNI DEEBOT T30S COMBO COMPLETE DEEBOT X5 OMNI DEEBOT N20 PRO PLUS T20e OMNI WINBOT W2 OMNI GOAT G1-800 Per alcuni modelli, la promo è già live! DEEBOT T30 PRO OMNI è disponibile a 699,00 € anziché 999,00 €. Il WINBOT W2 OMNI a 543,99 € anziché 593,99€ mentre il GOAT G1-800 a €999,00 € anziché 1.099,00 €. Dettagli sulleper ilDayIl tanto attesoDay diè alle porte, pronto a inaugurare la stagione degli acquisti estivi.