Parkinson | scoperta nuova mutazione speranza per diagnosi e cure

(Di giovedì 11 luglio 2024) Novità importante sul fronte della lotta alperUn recente studio internazionale, con un importante contributo italiano, ha aperto nuove frontiere nella lotta contro la malattia di. Coordinato dall’Università del Massachusetts negli Stati Uniti e con la partecipazione dell’Irccs Istituto Auxologico Italiano e dell’Università Statale di Milano, questo lavoro pionieristico offre speranze concrete per unaprecoce e trattamenti più efficaci.– notizie.comLa ricerca pubblicata su ‘Nature Genetics’ ha segnato un punto di svolta nell’identificazione delle cause genetiche alla base della malattia di. Analizzando l’esoma di oltre 2mila pazienti affetti dafamiliare e confrontandolo con quello di quasi 70mila individui sani, gli scienziati hanno scoperto unanel gene Rab32 presente in circa l’0,7% dei pazienti esaminati.