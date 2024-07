Parigi 2024 Malagò | Puntiamo a 41 medaglie Tamberi? Pericolo grosso superato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Sono stati tre anni intensi, tutti d’un fiato. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo qualificato 403 atleti, poi è ovvio che si può sempre fare meglio.a 41”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, intervenuto in conferenza stampa dopo la Giunta a Roma, parlando delle imminenti Olimpiadi: “Conci stiamo sentendo. Lui è maniacalmente attento alla sua preparazione ed era in una forma fisica che capisco che sia dispiaciuto di questo rallentamento che deve fare ma mi sembra che ilsia”, ha aggiunto parlando del problema fisico del portabandiera. Sull’emendamento Mulé: “Ne abbiamo parlato in Giunta. Non ho ancora il testo finale, lo devo leggere. Certo che è curioso l’iter di questa storia”, ha ammesso.