No il Giappone non ha vietato le donazioni di sangue alle persone vaccinate contro la Covid-19

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il 4 luglio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato lo stesso giorno su Facebook secondo cui «ilha proposto di vietareil-19 di donare il, a causa dei pericolosi effetti collaterali dell’mRNA». Si tratta di una notizia falsa. La notizia è stata originariamente pubblicata in inglese a marzo 2024 da The People’s Voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch, sito noto per diffondere notizie false e infondate su svariate tematiche e argomenti. Nell’articolo si legge che «un gruppo di scienziatisi ha esortato il governo a mettere immediatamente fuori legge le iniezioni di mRNAe a vietare a chiunque abbia assunto il vaccino di donare il».