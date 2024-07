Negli Stati Uniti i consumi di vino non ripartono | trema l' Europa L' Italia si salva per ora grazie alle bollicine low cost

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il primo mercato di riferimento per idinon riparte. Non basta qualche piccolo segnale di avviamento del motore – come nel caso del mese di aprile (+2%) - per ritornare in pista.il saldo tendenziale dei primi 5 mesi basato sugli ordini dei magazzini da parte di Horeca e Grande distribuzione segna un -8% di vendite complessive e -6% per i prodotti del Belpaese. Ma la cosa preoccupante è che ci troviamo di fronte ad un mercato in pieno cambiamento, senza riuscire a capire fino in fondo la direzione futura.in eccedenza nei magazzini Usa La sensazione è che ci sia proprio un problema al motore, ma nessuno riesce a capire quale. Per mesi si è parlato di destocking: magazzini pieni da svuotare a causa dei troppi ordini precedenti.