Malfitano | Napoli Conte e Oriali persone di fiducia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mimmo, giornalista, è intervenuto aMagazine Live. Queste le sue dichiarazioni: “Il sorriso di Osimhen nel pre-ritiro? Il fatto che sia arrivato tra i primi al raduno di Castel Volturno, mostrandosi disponibile con i tifosi e sorridente, significa che Victor arriva con la consapevolezza che il suo momento non è semplice. Lui vorrebbe andare in Premier League o al massimo il PSG, ma il problema resta sempre la clausola che il presidente difficilmente rivedrà dopo gli accordi presi lo scorso anno. Il trasferimento, dunque, resta abbastanza complicato. C’è l’interesse dell’Arabia per Osimhen, ma non credo sia un campionato idoneo a chi vuole vivere il calcio e misurarsi con i grandi del calcio internazionale. Di Lorenzo? Leggevo un post a proposito del comunicato deldove molti leoni da tastiera si sono scagliati contro i giornalisti, eppure non è una situazione creata dalla stampa, ma dal calciatore e dal procuratore.