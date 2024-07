L’ex spia alla guida dei Paesi Bassi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Carattere schivo, maratoneta, servitore delle istituzioni. Queste sono alcune delle (poche) informazioni che sono al momento note su Dick Schoof, sconosciutogran parte degli olandesi fino a poche settimane fa e ora nuovo primo ministro dei. A più di sette mesi dalle elezioni il Partito della Libertà, il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, il Nuovo Contratto Sociale e il Movimento Contadino-Cittadino hanno raggiunto un accordo per un governo di coalizioneto da Schoof (che ha già giurato nelle mani di re Guglielmo Alessandro) dove risultano però assenti i quattro leader, che hanno accettato di restare al loro posto nella Camera dei rappresentanti. «Voglio essere il primo ministro di tutti gli olandesi», ha dichiarato Schoof a fine maggio, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse lì per conto di Geert Wilders, leader del Partito della Libertà e azionista di maggioranza di questo esecutivo.