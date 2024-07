Le parole di Shiva dopo la condanna a sei anni e mezzo di carcere per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una dichiarazione sincera “Questo è un giorno triste per me. Oggi sono statoto a 6diper ‘’: un reato che non ho mai commesso.” Sono queste ledi apertura del lungo post del trapper, all’anagrafe Andrea Arrigoni, in cui esprime la sua frustrazione e incredulità a seguito della recente sentenza del tribunale. Decisione della Corte I giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano hannotoa 6diper il suo presunto coinvolgimento nella sparatoria dell’11 luglio 2023. L’episodio, avvenuto davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, ha provocato il ferimento di due rivali della crew del rapper Rondo Da Sosa. Prove e polemiche Da mesi circola su YouTube un video della Polizia di Stato che immortala i momenti cruciali dell’accaduto.