In auto con 100mila euro di hashish arrestato

(Di giovedì 11 luglio 2024) Carrara, 11 luglio 2024 – Quando ha visto i carabinieri fermare l’sulla quale viaggiava come passeggero, ha cercato maldestramente di scappare buttando via una busta: inutile perché i militari di Carrara lo avevano già riconosciuto. Nella busta abbandonata nelle immediate vicinanze dell’vi erano ben 70 panetti didel peso complessivo di sette chili per un valore di mercato di circa. L’uomo che era alla guida dell’, un 24enne di Marina di Carrara, è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere a Massa. L’arresto è stato convalidato e l’uomo posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il complice, 24enne di Massa, successivamente controllato e identificato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.