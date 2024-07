Il rapporto Ecomafia di Legambiente | Boom di reati ambientali nel Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – Dalla Goletta Verde in navigazione lungo le coste del basso, vengono presentati i dati della regione dal nuovo2024 di. Ilè la sesta peggior regione per numero complessivo di: nel 2023 sono stati commessi 2.200 illeciti, 2.122 sono le persone denunciate, 14 gli arresti, 596 i sequestri e 4.109 gli illeciti amministrativi: tra le regioni, la nostra scende dal 4° al 6° posto ma aumentano i numeri degli ecototali. Nella classifica generale provinciale, migliora la situazione di quella di Roma che, dal 1° posto assoluto, scende al 4° e qui diminuiscono anche i numeri deitotali a 867 (erano 1.315 l’anno precedente) come degli illeciti amministrativi che si attestano a 1.