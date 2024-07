Il grande softball accende il diamante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Appuntamento internazionale di alto livello per il Legnano, che da ieri, mercoledì 10 a sabato 13 luglio ospita sul propriodel "Peppino Colombo" di Via Cesare Battisti la sesta edizione del Torneo Memorial Vittorio Pino, il compianto ex Presidente del club legnanese scomparso nel 2018. È infatti decisamente ricco il quadro delle squadre partecipanti, con la presenza di ben tre rappresentative Nazionale, quella Azzurra Under 18 e quelle della Repubblica Ceca Under 18 ed Under 22. Presenti anche due squadre composte da atlete di College statunitensi, USA Stripes e USA Stars, a cui si affiancano ovviamente le padrone di casa del Legnano, nettamente al primo posto del Girone A di Serie A2 e pienamente in corsa per la promozione nella massima serie.