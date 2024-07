Il destino dei campioni spunta la foto di Messi con in braccio il piccolo Yamal

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Chissà quante volte nella sua giovane carrieraabbia rivisto quellae pensato che si trattasse di un segno del, che anche lui poteva diventare uno dei grandi del calcio. Poche volte nella storia del calcio si è assistito a un segno del fato come questo. Perché succede che nel 2006 l’Unicef, con cui il Barcellona aveva un accordo per cui donava lo 0,7% del ricavato annuale dall’associazione, decise di fare un serviziografico con alcuni bambini di famiglie entrate in contatto per questioni assistenziali con l’organismo internazionale. Dato il successo il servizio venne riproposto anche l’anno successivo, proprio quel 2007 anno di nascita del giovane campione spagnolo. La famiglia di Lamine all’epoca viveva a Rocafonda, quartiere complicato di Matarò, nell’area della città di Barcellona.