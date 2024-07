I 90 anni di Armani la sua moda senza tempo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - Giorgiofesteggia oggi 90e una carriera che lo ha portato a essere uno degli stilisti più apprezzati del mondo, un'icona di stile e di eleganza Made in Italy che trascende il, la geografia e la stessaperché spazia dallo sport all'architettura, dal gusto all'arte. "Vestiti in modo che quando vedi una tua foto, non sia in grado di attribuirle una data", ama ripetere 're Giorgio'. Lo stilista di Piacenza (dove nacque l'11 giugno 1934 e fu segnato dal dramma dei bombardamenti) ma milanese di adozione festeggia lavorando: due settimane fa ha inaugurato il nuovo quartier generale a Parigi e ora nel suo nel suo studio mette a punto la collezione donna che presenterà il 17 ottobre a New York con un maxi-evento. Del resto questo lavoro è la sua vita, "un atto continuo di amore" come lo ha definito.