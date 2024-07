Ho studiato Berlusconi | la vita dorata dei 2 ristoratori fiorentini col malloppo milionario dell’evasione sognando Belen e la Bobo tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Erti dice che ha, nella sua testa, la struttura die che per farlo non ha dormito per due notti, perciò sa cosa fare”. Dicevano di ispirarsi a Silvio– deceduto un anno fa e condannato nel 2013 in via definitiva per frode fiscale – Eluert Kamami e Alessandro Bigi, i dueche avevano costruito un impero in città, secondo la dda della Procura di Firenze, anche grazie a un sistema di autoriciclaggio e di trasferimento di contanti all’estero. Ieri, su ordine dei pm Luca Tescaroli e Christine Von Borries, la Guardia di Finanza ha sequestrato ai due imprenditori beni per 2 milioni di euro tra cui due Ferrari. In totale, tra il 2022 e il 2023 avevano aperto e ceduto a prestanome la bellezza di 34 tra bar e ristoranti nel centro storico fiorentino, più un birrificio, una birreria, un b&b e, grazie all’ex calciatore sodale (anche lui indagato) Pino Taglialatela, pure il 50% dell’Ischia Calcio.