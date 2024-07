Giochi di potere | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024)di: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, giovedì 11 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadi(Patriot Games),del 1992 diretto da Phillip Noyce, tratto dal romanzo Attentato alla corte d’Inghilterra di Tom Clancy. È la seconda pellicola a portare sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan: in quest’occasione Harrison Ford subentra ad Alec Baldwin nel ruolo dopo Caccia a Ottobre Rosso. Ne seguirà una terza, Sotto il segno del pericolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama L’analista in pensione della CIA Jack Ryan è in vacanza con la moglie Cathy e la figlia Sally a Londra ed assistono ad un attacco terroristico a Lord William Holmes, Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord.