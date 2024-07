Fedez pubblica una storia su instagram ma poi la rimuove | il cantante contro Chiara Ferragni?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia internauna? Il rapper ha postato nel suo profilo unche ha, prontamente, cancellato. Si tratta di una frecciatina per l’ex moglie?, lacancellata è una frecciatina per? Dopo aver aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e ringraziato i medici,hato unache ha suscitato parecchi quesiti e che, sembrerebbe, una frecciatina per l’ex moglie. Il rapper ha prima ironizzato sulla sua condizione di salute: ” Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another one’, ma con le emorragie interne”. Ha scritto, facendo riferimento al ricovero di metà giugno per accertamenti sul suo stato di salute.