Copa America follia sulle tribune dopo Uruguay-Colombia | Darwin Nunez fa a pugni con i tifosi per difendere la famiglia – I video

(Di giovedì 11 luglio 2024) È finita con una rissala semifinale di, giocata al Bank ofStadium di Charlotte in Carolina del Nord, tra. I Cafeteros hanno vinto 1-0 con un uomo in meno dalla fine del primo tempo, e giocheranno domenica la finale contro l’Argentina (in Italia saranno le 2 di notte di lunedì 15 luglio). Mail triplice fischio l’attenzione si è spostata sugli spalti. Non è stata ancora diffusa una versione ufficiale su quanto avvenuto. Stando alle dichiarazioni di protagonisti, è iniziata una rissa trani e uruguaiani, nel settore dove erano anche le famiglie dei giocatori della Celeste. Neidiffusi in rete si vedono alcuni calciatori dell’salire sule, tra questi l’attaccante del Liverpoolche si frappone tra le due fazioni e attacca idellaa mani nude, colpendone uno e ricevendo anche un colpo al volto.