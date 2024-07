Camera | Pd-M5S e Avs protestano per gestione Mollicone commissione Cultura

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Pd, M5S e Avsin aula allaper la“della VIIda parte del presidente”. Una“assurda”, denunciano le opposizioni. “Ormai è chiaro che per il presidente– dice Antonio Caso dei 5 Stelle in aula- il dibattito e il confronto sono un fastidio. Ci troviamo davanti costantemente a una compressioni dei tempi per cui è difficile capire persino quello che si sta votando”. Tanto che, denuncia il deputato M5S, si è arrivati “a votare un emendamento riformulato, che non c’è stato nemmeno il tempo di leggere, con la conseguenza che l’emendamento era sbagliato e si è dovuto rimediare all’errore”. Aggiunge Irene Manzi del Pd: “E’ un modo di lavorare insostenibile e inaccettabile, confuso e arrogante”.