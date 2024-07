Calciomercato Palermo tris di De Sanctis | i rosanero preparano la corazzata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilè inevitabilmente una delle favorite alla vittoria nel prossimo campionato di Serie B. La proprietà è sempre più ambiziosa e la dirigenza è attivissima sulper la prossima stagione. E’ fatta per l’arrivo dal Verona dell’attaccante Thomas Henry, un calciatore proveniente dalla Serie A e in grado di spostare gli equilibri nel torneo cadetto. Per la fascia è stata definita con la Fiorentina la trattativa per l’arrivo di Niccolò Pierozzi, ex Reggina e nel mirino anche del Pisa di Pippo Inzaghi. L’innesto in difesa Ilha definito anche l’arrivo di Dimitrios Nikolaou, difensore centrale dello Spezia. Il ds Deha effettuato un vero e proprio blitz per il calciatore greco e l’intesa è stata raggiunta fino al 2028.