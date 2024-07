Calcio i convocati della Spagna per le Olimpiadi | assente Yamal c’é Cubarsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mentre la nazionale maggiore si prepara per l’atto conclusivo dei Campionati Europei di Germania 2024, lasi concentra anche sul torneo olimpico di Parigi 2024, per provare a conquistare di nuovo la medaglia d’oro, come avvenuto nell’edizione di Barcellona 1992, in casa. Anche nel casoRoja, i giocatori più importanti non sarannospedizione con i Cinque Cerchi. Lamine, Nico Williams e Pedri non parteciperanno alledopo la chiusura di Euro 2024. Il commissario tecnico delle Furie Rosse, Santi Denia, potrà contare invece su Fermin e Alex Baena, meno utilizzati nel torneo continentale in corso e dunque pronti a sostenere il doppio impegno con la convocazione ai Giochi di Parigi 2024. I giocatori senior saranno Sergio Gomez, Juan Miranda e Abel Ruiz, profili ben conosciuti da Santi Denia e che si sono sempre ben adattati al suo sistema di gioco.