Bonus psicologo riaperta la procedura | cosa fare per non perdere i rimborsi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono stati riaperti i termini per consentire agli psicologi la fatturazione delle ultime sedute di psicoterapia che rientrano nel2022. I professionisti avranno più tempo per registrare i dati delle sedute confermate e dovranno procedere entro la nuova scadenza del 31 luglio (la precedente era fissata al 21 maggio 2024) per evitare l’annullamento delle sedute eil rimborso. Superato il termine, le sedute confermate ma prive dei dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio. Nuova scadenza il 31 luglio per nonDopo lo scorrimento delle graduatorie, i beneficiari della prima edizione delhanno avuto tempo fino al 26 marzo 2024 per utilizzare il codice univoco assegnato e prenotare le sessioni di psicoterapia, mentre i professionisti hanno avuto tempo fino al 21 maggio per confermare la fatturazione.