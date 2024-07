Beatrice Luzzi e la commovente dedica al papà scomparso pochi mesi fa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’emozionante pensiero sui social diper il padre venuto a mancare mentre era al Grande Fratello Nel cuore dici sarà sempre un posto speciale per ilproprio mentre l’attrice stava vivendo una pagina rinnovata della sua carriera al Grande Fratello. Come ricorderete, la scomparsa del padre portò l’ex interprete di Eva Bonelli in Vivere a lasciare per qualche tempo la casa, salvo poi farci ritorno dopo il funerale del genitore. Nelle scorse oreha postato una storia Instagram direttamente da una barca, inquadrando il madre e regalando unaal: “ta al mio babbo”. Nelle scorse ore l’attrice è stata nominata personaggio dell’anno al Festival del cinema italiano, ovviamente un ruolo fondamentale per questo riconoscimento lo ha giocato il grande percorso al Grande Fratello, che ha spalancato nuove porte professionali alla, accostata anche a un ruolo come opinionista nella nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, al qualeè legata da un rapporto molto profondo, come dimostrato anche dai vari incontri post programma.