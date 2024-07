Allarme invasione cocciniglia a Fondi | come riconoscerla

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Sta toccando anchel’della cosiddettatartaruga (Toumeyella Parvicornis) che ha già arrecato ingenti danni alle pinete del litorale romano e nella Capitale. A lanciare l’è Marco D’Ambrogio, referente dell’impresa che si occupa del verde pubblico nel Comune di. A seguito di un sopralluogo, che ha interessato sia la costa che il centro, è emerso che gli esemplari di proprietà dell’Ente attualmente non sono stati intaccati ma che l’insetto ha già fortemente indebolito i pini di diverse zone della città, in particolare nelle zone del Salto die di Rio Claro. Lasi sposta soprattutto per via aerea ed è per questo motivo che nelle zone interessate da forte vento la diffusione sta avvenendo in maniera piuttosto rapida.