Al fondo spagnolo Asterion il 49% di 2i Aeroporti la holding che controlla anche gli scali di Napoli e Salerno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gli spagnoli diprenotano un posto in 2i, lacheglidiCapodichino,, Torino, Trieste e possiede una quota del 36% in Sea. Lo riporta il Corriere della Sera, specificando che si tratta della fine del processo avviato nel 2023 per la vendita del 49% del poli in mano a Ardian e Credit Agricole assurance.sarebbe in vantaggio sugli altri pretendenti. La quota avrebbe un valore di un miliardo e servirebbe per entrare nel secondo gruppo italiano aeroportuale dopo Adr. “Nella partita deglidi 2i– si legge sul Corriere – c’è in gioco una quota del valore attorno al miliardo per entrare nel secondo gruppo aeroportuale italiano dopo Adr (Fiumicino e Ciampino). Attraverso i settepartecipati da 2ita al 51% dalitaliano F2i — che resterà al comando — nel 2023 sono transitati 80 milioni di passeggeri.