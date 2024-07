Addio a Shelley Duvall la celebre Wendy nel film Shining | aveva 75 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’attriceè morta a 75nella sua casa in Texas per le complicazioni del diabete. Lo ha annunciato il compagno, lo sceneggiatore e regista Dan Gilroy. «La mia cara, dolce e meravigliosa compagna di vita ci ha lasciati. Troppa sofferenza ultimamente, ora è libera. Vola via, bella», sono state le sue parole rilasciate all’Hollywood Reporter. Il ruolo che le ha dato la celebrità è quello diTorrance, moglie di Jack Torrance interpretato da Jack Nicholson nell’adattamento cinematografico didi Stanley Kubrick, dal romanzo del maestro dell’horror Stephen King. Più tardi raccontò che il regista la mise a durissima prova durante i 13 mesi di riprese in Inghilterra, costringendola a sedute di 12 ore di pianto al giorno affinché quella tristezza fosse più visibile nel personaggio che doveva rappresentare.