Un libro ed una mostra fotografica per far conoscere la maestria degli artigiani toscana

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – Uned unaper farlatoscani. Sarà presentato venerdì 12 luglio alle 18 nello “Spazio OFF” del Festival Cortona On The Move al Teatro Signorelli, il Foto“Fatto in”. La pubblicazione, con il patrocinio e contributo della Regione, è già stata presentata al Salone deldi Torino e adesso trova spazio a Cortona nel calendario del prestigioso festival internazionale. “Non poteva esserci cornice più prestigiosa di Cortona On The Move per ospitare il progetto CNA “Fatto in” alla scoperta dei mestieri e delle manifatture locali – osserva Roberto Menchetti, Presidente CNA Valdichiana - un percorso dove arte ed artigianato si fondono perre come nascono i prodotti delle nostre imprese e per sviluppare sinergie tra gli associati, una collaborazione tra professionisti della fotografia e aziende per valorizzare il “saper fare”e promuovere il sistema CNA.