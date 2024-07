Tour de France Pogacar e Vingegaard sono tornati inseparabili

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In quel volto teso e feroce, in quella bocca digrignata all'apice dello sforzo assoluto, in quel procedere disperato e velocissimo verso la linea d’arrivo, e infine vincente, c’era tutta la determinazione e l’incapacità di darsi per vinto di Jonas. Poteva non esserci a questodedopo la terribile caduta di tre mesi fa al Giro dei Paesi Baschi, è in corsa. Nessuno si sarebbe meravigliato se fosse arrivato a minuti e minuti dai primi, non è successo. Anzi. Oggi ha vinto. Ha pianto Jonasdopo l’arrivo, davanti alle telecamere, perché se il campione in bicicletta ha vinto, l’uomo che sta dietro e dento il campione in bicicletta si è preso una rivincita sugli imprevisti. L’uomo che aveva visto i suoi sogni andare in fuga da lui, è riuscito a inseguirli e, almeno per oggi, riacciuffarli, grazie al lavoro, alla fatica, alla sofferenza di un ritorno sui pedali.