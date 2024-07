Stati di carta giallo dinastico nell' isola degli scrittori | la seconda puntata | Podcast

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Continua dalla nostra edicola multimediale di piazza Colonna il viaggio intorno al bizzarro mappamondo delle micronazioni,in miniatura che si sono autoproclamati tali sfidando il diritto internazionale e i Paesi ufficialmente riconosciuti. Ecco ladeldi Davide DI Santo. 2. Quer pasticciaccio brutto de Redonda - Vive giorni tormentati la micronazione più letteraria del pianeta, ossia il caraibico Regno di Redonda. Due secoli fa un banchiere inglese ne divenne re per concessione della regina Vittoria. La corona passò di scrittore in scrittore fino a cingere la testa di Javier Marias, superstar della letteratura internazionale. Come nei suoi romanzi, la morte improvvisa cambia tutto e sull'delle Antille si scatena una clamorosa bufera istituzionale, che investe addirittura re Juan Carlos di Spagna.