Spagna-Francia assurdo infortunio per Morata | travolto da uno steward! A rischio la finale | VIDEO

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Incredibileper Alvaroalla fine della semidi Euro 2024 tracausato da un addetto alla sicurezza. Lostava intervenendo per fermare un invasore di campo quando è scivolato, franando proprio sull’attaccante dell’Atletico Madrid, colpendolo sulla gamba destra. Apparso subito dolorante dopo l’impatto, si è allontanato zoppicando vistosamente tra la preoccupazione dei compagni di squadra e dello staff medico della nazionale. Al momento non si hanno ancora notizie sulle sue condizioni anche se i medici della Roja, prudentemente, hanno voluto chiarire che non è possibile escludere lesioni. È chiaro che questoditiene in ansia lain vista delladi Euro 2024 del 14 luglio (contro Inghilterra o Olanda).