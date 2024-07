Segre a Faz ' Meloni ha capito di aver sbagliato su Fanpage'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Io sono molto contenta che la nostra presidente del Consiglio si sia decisa finalmente ad intervenire. Penso che lei come persona, anche molto intelligente, abbia riconosciuto che la sua prima reazione fosse completamente sbagliata". Lo ha detto Lilianaal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) tornando sull'inchiesta disui giovani del partito Fratelli d'Italia. Al giornalista che ha ricordato che la premier aveva inizialmente attaccato l'inchiesta piuttosto che "il marcio" emerso,risponde: "E poi, a quanto pare, si è resa conto che, indignandosi per l'inchiesta giornalistica in sé e non per il marcio scoperto, aveva dato l'impressione di preferire tenereto tutto questo e non toccarlo". Alla domanda se sia rimasta sorpresa dall'antisemitismo emerso dall'inchiesta disull'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia,ha risposto: "Mi ha abbattuto ma non meravigliato.