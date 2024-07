Schianto sull’autostrada Brebemi a Calcio muore 21enne bresciano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024). Tragedia lungo laall’altezza di: un giovane di 21 anni residente nelha perso la vita mentre percorreva l’autostrada in direzione di Brescia. L’allarme mercoledì mattina (10 luglio) poco prima delle 4,30, alle prime luci dell’alba. Frammentarie le prime informazioni sull’accaduto. Dalla prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale di Brescia sembra che il ragazzo (nato nel 2003) abbia fatto tutto da solo: non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L’auto delsi sarebbe scontrata prima con il guard rail e poi con la cuspide: il corpo sarebbe stato ritrovato in mezzo alla carreggiata, travolto da alcuni veicoli in transito sulla. Da chiarire se il giovane sia stata sbalzato fuori dal veicolo per la violenza dell’impatto o se sia stato travolto dopo essere sceso dalla sua auto.